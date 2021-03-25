Весна – время жалоб на бесконечные лужи. Жители улицы Чкалова решили, что уже пора и выложили в сеть жалобу на управляющую компанию, которая не реагирует на огромную лужу и подтопленный подъезд дома 4/2.
«Просел асфальт в сторону подъезда, а ливневую канализацию около подъезда сделать видимо бюджета не хватило. Ливневая канализация расположилась у нас на возвышенности в другой стороне двора. Сухим пройти просто нереально, а дети и пожилые только вплавь», - написали жители.
В комментариях только и смогли, что поддержать автора поста и в очередной раз поругаться на власть.
«Ну это не дело вот так жить. В то время, когда покоряют, понимаете ли Марс люди в Казани по лужам шлеп-шлеп в подъезд»
«Первый раз слышу, чтобы ливневую канализацию возле подъезда делали»
«А вызвать аварийную службу, нет?»
«Наверное, по этой причине в России подъезды делают на возвышенности. А не как в ваших Европах»
«Ливневка? Снег лежит, под землей еще минус».
К другим новостям:
- «Нет никого ближе башкиров»: в казанском кремле прокомментировали срыв концерта Фирдуса Тямаева.
- В МВД Татарстана рассказали подробности ДТП на железнодорожном переезде.
комментарии