В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения обгоревшего тела младенца. Об этом пишет РИА Новости.

Оказалось, тело обнаружила местная жительница, которая гуляла с собакой. Женщина обратила внимание на потухший костер, в котором и лежало тельце малыша. Оно было сильно обожжено. А на голове имелась большая рана.

На данный момент на месте происшествия работают следователи, назначены экспертизы, которые позволят установить причину смерти ребенка. Расследование продолжается.

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