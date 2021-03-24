23 марта российский президент сделал прививку от коронавируса. Сегодня пресс-секретарь главы государства рассказал, когда Владимир Путин вернется к нормальному рабочему графику.

Через три недели лидер России получит второй компонент вакцины, и только после этого и с учетом эпидемиологической ситуации в стране в целом будет приниматься решение о возвращении президента к обычному графику работы.

По словам Пескова, "до завершения вакцинации" Путин точно не вернется в обычному графику работу с участием СМИ и в очном формате.

Но это не значит, что Путин после полученной прививки плохо себя чувствует. Его самочувствие называют хорошим, 25 марта, в четверг он проведет первое после вакцинации выездное мероприятие в ТЮЗе.