Полицейские Казани установили личность поджигателя опорного пункта в Дербышках. Им оказался 33-летний местный житель. На данный момент ведутся работы по его поиску. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

«Наружные службы полиции ориентированы на розыск и его задержание», - говорится в сообщении.

По информации следственного управления СК России по региону, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, путем поджога».

Напомним, 24 марта в 14:00 мужчина зашел в опорный пункт полиции, разлил в коридоре бензин, поджог и скрылся.

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