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Фото: скриншот видео

Ограбление века: в Казани двое молодых людей пытались вынести из магазина платежный терминал

24.03.2021, 16:37 208 1 prokazan.ru

В Казани на камеры видеонаблюдения попали два молодых человека, которые решили похитить платежный терминал из круглосуточного магазина.

На видео молодые люди спокойно отключают терминал, выносят его, но вслед за ними выходит продавец и потребовала занести его обратно. Грабители оказались интеллигентами и покорно занесли имущество обратно.

После чего ушли по своим делам.

К другим новостям: 

- Странные и ничем не аргументированные происшествия продолжают случаться в Казани. Так, мужчина пришел и поджег опорный пункт полиции.

- После продолжительной болезни скончался председатель комитета по трассам автоспорта Татарстана.

Татарстан Казань Общество
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комментарии

Обыватель
0
24 марта 2021
17:08
Мы в штабе один раз напились и меня так же двое мужчин вынесли. Очень плохая водка была, очень сильно после неё попа утром болела.

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«Отказался читать книгу»: многодетные родители, убившие 6-летнего сына, задержаны
07:46, 23.03.2021
Няню Бобокулову, обезглавившую ребенка, решили депортировать из РФ после выхода из клиники в Казани
07:31, 23.03.2021
Топливный союз предупредил россиян о риске повышения цены на бензин на 14%
18:42, 22.03.2021
17-летнего жителя Омска разыскивают в Татарстане
07:50, 22.03.2021
Домашний кот спас младенца от голодной смерти
07:07, 22.03.2021
Выходные президента: в Сети появилось видео отдыха Путина с Шойгу в сибирской тайге
05:06, 22.03.2021
Ученые предупредили об опасности, которую представляют собаки для человечества
20:03, 21.03.2021
Мужчина убил и расчленил мать, спрятал тело в диван и с помощью суицида пытался обеспечить алиби
08:47, 21.03.2021
У детей, которые перенесли коронавирус бессимптомно, появились опасные последствия
06:00, 21.03.2021
В Москве автомобиль сбил чемпиона Европы по баскетболу, водитель скрылся
17:05, 20.03.2021
Теперь - проще: татарстанцы с 1 мая смогут продавать и покупать автомобили с пробегом иначе
12:44, 20.03.2021
«Был под чем-то точно»: задержан актер из сериала «След», угрожавший автоинспектору ножом
09:40, 20.03.2021
«Снимала и продавала»: задержана мать, которая торговала порно с участием своего 15-летнего сына
07:41, 20.03.2021
Патологоанатомы, обвиняемые в подмене органов роженицы, попросили суд отпустить их на свободу
07:20, 20.03.2021
«Я думал, пьяный»: задержали мужчину, ограбившего умирающего офицера вместо того, чтобы помочь
20:00, 19.03.2021
«Вот такая программа лояльности»: женщину с переломами принесли в отделение банка на носилках
19:00, 19.03.2021
«На, собачатина, получай!»: мать жестоко избила 3-летнюю дочь из-за того, что муж ушел к другой
07:39, 19.03.2021
«Отвратительно и страшно»: как Дмитрий Нагиев вживался в образ маньяка Андрея Чикатило
07:20, 19.03.2021
Тела двух женщин и грудного ребенка найдены в припаркованном у дома автомобиле
00:01, 19.03.2021
Не звоните любовнице: операторов связи собираются обязать передавать данные о звонках россиян
20:00, 18.03.2021
Криминальных авторитетов заподозрили в создании молодежных экстремистских ячеек
19:00, 18.03.2021
Депутат Госдумы России из Казани назвал пальмовое масло очень полезной едой для народа
15:45, 18.03.2021
Чудом остался жив: 11-летний мальчик выпал из окна 25 этажа
14:13, 18.03.2021
Глава Роспотребнадзора России рассказала об отмене масочного режима
08:58, 18.03.2021
Улицы Казани станут испытательным полигоном: на дороги выпустят полностью беспилотный транспорт
08:04, 18.03.2021
Ждать осталось немного: банковский аналитик предсказал обвал российского рубля
07:51, 18.03.2021
Мужчина убил своего друга из-за спора о том, как правильно резать сало
06:00, 18.03.2021
Жители Татарстана могут получить еще три дополнительных выходных - идея поддержана на высшем уровне
05:00, 18.03.2021
Мужчина в лифте набросился с кулаками на 10-летнего мальчика
19:00, 17.03.2021
Женщина прыгнула в открытый канализационный колодец следом за упавшим ребенком
17:44, 17.03.2021
Два года девочка страдала: муж и жена развращали 8-летнюю дочь
15:24, 17.03.2021
Учительницу заподозрили в развращении школьника, она рассылала эротическое видео
09:12, 17.03.2021
«Занесло на трассе»: в результате аварии с автобусом 17 человек пострадали, есть тяжелораненые
08:50, 17.03.2021
В больнице скончался 8-летний ребенок, которого собственная мать облила бензином и подожгла
08:22, 17.03.2021
Посчитают до копейки: налоговая с 17 марта получила расширенный доступ к банковской тайне россиян
05:00, 17.03.2021
Пять человек погибли после взрыва телевизора
20:00, 16.03.2021
Делала «закладки» на Рублевке: чемпионку России по лыжному фристайлу задержали с партией героина
11:23, 16.03.2021
Житель Петербурга забил молотком прохожего, приняв его за нечистую силу
09:21, 16.03.2021
Новая зараза: в Россию пришел южноафриканский штамм коронавируса, чем это опасно?
07:51, 16.03.2021
Мужчина хотел снять зарплату в банкомате, но получил уголовное дело
06:00, 16.03.2021
Отец и сын погибли из-за внезапно взорвавшегося среди ночи электросамоката
01:00, 16.03.2021
«Решил сделать по-пацански»: жителя Казани будут судить за поджог иномарки партнера по бизнесу
19:00, 15.03.2021
«Славная была охота»: отец и сын ушли на охоту и вернулись домой только через полгода
09:30, 15.03.2021
В Казани одним банком стало меньше: ЦБ лишил его лицензии, деньги вкладчикам могут не вернуть
08:14, 15.03.2021
«У них там проститутошная»: Минобороны уличили в сдаче помещений притону с проститутками
07:52, 15.03.2021
Бойцовые собаки загрызли насмерть? Обнаружено тело подростка со следами собачьих укусов
00:15, 15.03.2021
Пинала и выкинула из подъезда: пенсионерка жестоко убила бездомного кота
17:40, 14.03.2021
В меню вместо кофе секс-услуги: под видом кафе женщина организовала притон для проституток
10:37, 14.03.2021
Тела двух мужчин пролежали в квартире около трех дней
06:00, 14.03.2021
Голый аргумент: мужчина разделся догола перед охранником в магазине, доказывая, что не воровал
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Поссорился с женой, ушел из дома и исчез: пропавшего военного пенсионера нашли замерзшим у кладбища
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10-летнюю девочку в тонкой майке и тапочках нашли на улице на морозе
15:58, 13.03.2021
Развод и тапочки - мои: юрист раскрыл легальный способ отобрать подарки у бывших
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В ГИБДД рассказали, в какие дни недели и часы риск попасть в ДТП повышается
13:38, 13.03.2021
В Москве задержали казанских активистов, отправившихся на форум «Объединенных демократов»
10:17, 13.03.2021
Умирал тихо, незаметно: родители близнецов заморили голодом 3-месячного младенца
08:25, 13.03.2021
По цене крутой иномарки: старую «копейку» выставили на продажу за 15 миллионов рублей
07:35, 13.03.2021
Хоккейного тренера отправили в тюрьму за смерть ребенка на катке
05:00, 13.03.2021
Осужден 78-летний пенсионер, надругавшийся над 6-летней девочкой, пришедшей его навестить
01:00, 13.03.2021
Рэкет образца 21 века: банда вымогала у ритуальщиков деньги за каждого погребенного
19:00, 12.03.2021
Специалисты рассказали, почему резко поднялись цены на бензин на АЗС
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«В могиле были фото и конфеты»: неизвестная женщина разбрасывала фотографии мальчика на кладбище
15:58, 12.03.2021
Двое полицейских избили мужчину, который сделал им замечание по поводу неправильной парковки
11:25, 12.03.2021
36-летняя женщина снимала порно с 10-летней дочкой, чтобы продавать в интернете
10:39, 12.03.2021
Женщина неудачно поставила «уколы красоты» и начала получать угрозы
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МВД объявило, что выплатит миллион рублей за помощь в поимке «убийцы в рясе» - схиигумена Сергия
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Остаться в живых: 30-летний мужчина за одну ночь перенес 15 клинических смертей
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Начался розыск одного из самых опасных маньяков в России, подозреваемого в 100 убийствах женщин
02:00, 12.03.2021
Писательницу из Казани Гузель Яхину российский историк обвинил в плагиате и незнании истории
19:00, 11.03.2021
Женщину, которая полгода держала в шкафу новорожденного ребенка, признали вполне вменяемой
13:52, 11.03.2021
Пожилая женщина умерла в троллейбусе в утренний час пик
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Шестилетний мальчик, выпавший из окна больницы, скончался в реанимации
08:31, 11.03.2021
Няня Бобокулова, отрезавшая ребенку голову, выходит на свободу
07:50, 11.03.2021
Кому-то будет больше, а кому-то меньше: в России по-новому начнут давать пособия на детей
06:00, 11.03.2021
Госдума одобрила закон, который будет освобождать некоторых чиновников от наказания за коррупцию
19:00, 10.03.2021
Женщина узнала, что ее 14-летняя дочь беременна от отчима, не пережила позора и умерла
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Роскомнадзор замедляет работу «Твиттер» в России: временно перестали работать сайты ряда ведомств
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Бросилась в огонь, чтобы спасти сына: при пожаре частного дома погибли женщина и 7-летний ребенок
08:19, 10.03.2021
Эксперты предрекли небывалое подорожание квартирам в спальных районах Казани
07:38, 10.03.2021
«Не жди меня, мама»: из колоний и СИЗО больше никто не сможет дозвониться на волю
06:00, 10.03.2021
«Кости никто не найдет»: обнародована ранее неизвестная записка Скопинского маньяка
01:00, 10.03.2021
Продумал все до мелочей: задержан подросток, планировавший массовую стрельбу в школе из дедова ружья
19:00, 09.03.2021
25-летняя модель жестоко до полусмерти избила свою 81-летнюю бабушку-профессора
07:15, 09.03.2021
Аргентина выдала России преступника, укравшего в Казани чемодан со 160 миллионами рублей
06:55, 09.03.2021
11-летнего мальчика нашли мертвым в сугробе вниз головой
05:15, 09.03.2021
В торговом центре током ударило четырехлетнюю девочку
14:17, 08.03.2021
Полицейского подозревают в убийстве ребенка в ночь на 8 марта
09:25, 08.03.2021
На трассе М-5 в аварии с фурой погибли семь человек
08:23, 07.03.2021
В России вступил в силу новый транспортный закон
05:00, 07.03.2021
«Потушил меня с пяти ударов»: популярная блогерша пожаловалась на избившего ее из-за стула пожарного
02:00, 07.03.2021
В Казани появится карбоновый полигон
19:00, 06.03.2021
Упавший бетонный забор раздавил женщин, отмечающих наступающее 8 марта
17:30, 06.03.2021
Молодому человеку проломили череп за слишком громкую музыку из автомобиля
14:10, 06.03.2021
Больной раком пенсионер устроил побоище топором: ранил дочь, убил зятя и покончил с собой
07:45, 06.03.2021
К врачам обратился мужчина, который 18 лет жил с пулей в глазу
07:15, 06.03.2021
Прививаться новой российской вакциной «ЭпиВакКороной» жители РТ смогут со второй половины марта
00:01, 06.03.2021
Казань вместо столицы Франции примет турнир мировой серии «Большой шлем»
09:45, 05.03.2021
Впервые в истории женщину переведут отбывать наказание в мужскую колонию
06:00, 05.03.2021
Подросток, который зарубил топором родителей и сестру, объяснил, как и почему решился на это
13:40, 04.03.2021
Любовь до гроба: любовник убил мужа возлюбленной, расчленил его тело и спрятал
11:44, 04.03.2021
Глава Нижнего Новгорода выписал рабочим муниципальных предприятий премию в 300%
11:18, 04.03.2021
«Чудовищный нонсенс»: в Госдуме рассказали, чем может закончиться освобождение «скопинского» маньяка
09:25, 04.03.2021
Татарстан 8 марта вместе со всей страной сможет выбрать, кто должен поехать на «Евровидение-2021»
08:02, 04.03.2021
Очень строгий режим: задержано начальство колонии, в которой зверски пытали заключенных
05:00, 04.03.2021
Никого не пожалел: задержали подростка, которого подозревают в жестоком убийстве своей семьи
15:38, 03.03.2021
Женщина в Ленинградской области сделала глоток воды, которую купила в магазине, и впала в кому
09:01, 03.03.2021
Мошенники изобрели новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
06:00, 03.03.2021
Перед смертью пережил ад: выяснилось, что 5-летний мальчик, который умер на морозе, был изнасилован
15:37, 02.03.2021
Мужчина убил девушку, которая отказалась выйти за него замуж, а после покончил с собой
12:51, 02.03.2021
«Это пирожное для волка»: стая волков разорвала собаку, это попало на видео
05:00, 02.03.2021
Школьникам-выпускникам 2021 года официально упростили сдачу выпускных экзаменов
00:01, 02.03.2021
В Казани задержали бывшего руководителя поволжского Ростехнадзора и дважды вызвали ему «Скорую»
10:02, 01.03.2021
С 1 марта изменились правила начисления пособий на детей
10:02, 01.03.2021
В Нижнем Новгороде убили семью из четырех человек: спаслись отец и дочь