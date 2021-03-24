В Казани на камеры видеонаблюдения попали два молодых человека, которые решили похитить платежный терминал из круглосуточного магазина.

На видео молодые люди спокойно отключают терминал, выносят его, но вслед за ними выходит продавец и потребовала занести его обратно. Грабители оказались интеллигентами и покорно занесли имущество обратно.

После чего ушли по своим делам.

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