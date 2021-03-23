После поджога монумента Воину-освободителю в татарстанском Заинске за неделю возбудили еще три уголовных дела. Речь идет о делах о халатности, о мошенничестве и о выполнении работ и услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Об этом рассказали в пресс-центре СУ СКР по РТ.

Памятник в Заинске сгорел полностью 16 марта. Установили шестиметровый монумент в год 75-летия Победы. Дети от 9 до 11 лет баловались, поджигали ветки, венки и в итоге монумент вспыхнул и сгорел стремительно. Ранее сообщалось, что построен он из композитных негорючих материалов.

На родителей детей-поджигателей составили административные протоколы. Почти сразу возбудили уголовное дело по статье об уничтожении или осквернении воинских захоронений и памятников. На следующий же день заинского Воина показывали по всем федеральным каналам, а глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

За прошедшую неделю нашли ряд грубых нарушений: от халатности при изготовлении монумента до "закрытия глаз" на эти ошибки при приемке. Так и появились еще 3 уголовных дела. Бюджет потратил на изготовление Воина 1, 65 миллиона рублей. Заказчик - исполком Заинска. Изготовитель - предприниматель Евгений Козлов из Зеленодольска.

Предприниматель в отчете исказил данные о материалах, которые использовались для строительства на самом деле. Но стоимость не забыл завысить. Чиновники исполкома не удосужились проверить, из чего и как сделан памятник.