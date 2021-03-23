Когда власти не реагируют на жалобы, продвинутые родители идут в соцсети и надеются на обнародование проблемы. Так случилось и с детским садом на улице Адоратского в Казани. Судя по всему, там протекает крыша.

«В детском саду ужасные условия в группах. С потолка течет, стены облезлые, периодически замыкает проводку. А ещё в саду нет денег даже на охрану», - написано в обращении.

Комментарии к посту самые разные – от «помолитесь и все пройдет», до «Минниханов виноват».

«Ну ничего страшного, зато у нас через каждые сто метров мечети и церкви, помолитесь и все пройдёт»

«Если в КФУ «самом лучшем университете» Казани поток обваливается в аудиториях, что уж говорить про сады?»

«Очередной распил...ну "им" же тоже надо жить»

«Думаю некоторые ушли заведующие просто решили новую тачку или кввртирку купить»

«Куда смотрит администрация?!».

К другим новостям:

- Весеннее обострение продолжается: в Казани пенсионерка выпала из окна 8 этажа, открыв перед этим в квартире газ.

- Специалисты КФУ рассказали, когда в Казани растает снег. А также дали прогноз на апрель и май.