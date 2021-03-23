22 марта в Казани на улице Чуйкова, 59в произошел инцидент с пенсионеркой. Подробности рассказал один из жителей дома.

Все случилось утром – женщина, которая жила в квартире на 8 этаже открыла газ, а спустя некоторое время ее нашли под окнами многоэтажки. Очевидец сообщил, что после падения пенсионерка была жива, но через непродолжительное время скончалась в больнице.

В пресс-службе УМВД России по Казани отметили, что материалы направлены в следственное управление следственного комитета России по Татарстану. Однако комментариев по поводу произошедшего в следкоме журналисту Prokazan.ru не удалось получить.

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