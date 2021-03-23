Журналист, блогер Илья Варламов написал пост и высказал свое мнение по поводу драки слонов в цирке Казани в минувшие выходные. Пост он опубликовал в «Инстаграм».

«В 21 веке животных используют в цирковых представлениях! Грёбаное средневековье! В казанском цирке дрессировщики разняли слоних, которые подрались. Важно, что животные во всяких цирках, зверинцах, дельфинариях и т.п. содержатся в жутких условиях. Тесные клетки, грязь, антисанитария, однообразный скудный корм... Они работают на износ под палками и бичами дрессировщиков только ради того, чтобы принести заработок владельцам», - написал блогер.

По его словам, худшее, что могут сделать люди – это прийти в цирк и привести туда детей. Пока будет спрос, будет и предложение.

«Я не против цирка как такового. Пусть там будут какие-нибудь акробаты, фокусники, даже клоуны. Но мучить животных на арене и в подсобке – это просто живодёрство. Давайте тогда ещё вернём гладиаторские бои или, что нам ближе, травлю медведя собаками!», - возмутился Варламов.

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