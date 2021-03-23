Жительница Казани в сети пожаловалась на безразличное отношение сотрудников Республиканской клинической инфекционной больницы. Она рассказала, что, будучи беременной, обратилась в больницу с подозрением на коронавирус.

«В течение 3-х часов брали анализы, в 20:00 до сих пор в ожидании, беременность 26 недель, из удобств только туалет и кушетка, последние несколько часов вообще никто не заходит и по кнопке вызов персонала не приходит. В общей сложности я сидела в боксе 6 часов, кормить здесь даже не думали, кроме воды больше ничего не предлагают», - пишет женщина.

В пресс-службе Минздрава Татарстана прокомментировали ситуацию.

«Пациентка была в приемно-диагностическом отделении в течение 6 часов в связи с проведением диагностики и определения дальнейшей маршрутизации беременной. За время нахождения в боксе к женщине каждые 30 минут заходили врач или медсестра, чтобы проверить состояние. Во всех боксах ПДО для пациентов имеются кушетки, туалет, предоставляется питьевая вода. Кормление пациентов ПДО ни в одной клинике не предусматривается», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что во всех боксах ведется видеонаблюдение врачом, который следит за состоянием пациентки.

«После получения результатов всех лабораторных исследований, была вызвана перевозка бригадой скорой медицинской помощи для дальнейшей маршрутизации пациентки в Перинатальный центр РКБ», - заключили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

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