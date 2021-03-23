Сегодня ProKazan.ru подводит итоги конкурса, который редакция объявляла на прошлой неделе. Мы предложили всем желающим написать материал и из присланных работ выбрали победителя. Публикацию и подарок - два сертификата на посещение аквапарка "Барионикс" получает Артем Мохов. Он в своем тексте рассказал о встрече с удивительной женщиной - ровесницей ТАССР, за которой в Татарстан прилетал вертолет, а в Москве встречали на черных "Волгах".

Хотелось бы рассказать об удивительной женщине, которой исполнилось недавно 100 лет, и мне посчастливилось поздравить её в этот день лично и сделать несколько кадров. Я в последнее время много стал снимать людей в возрасте и с интересной судьбой, собирая этот материал для предстоящей фотовыставки. Но героиня этой фотосерии - Бибинур Шайхлисламовна - удивила меня бодростью духа и абсолютной трезвостью ума, и это несмотря на ее возраст и непростую жизнь.

Бибинур Хуснуллина появилась на свет 3 ноября 1920 года, в один год с образованием ТАССР. Малой родиной ее является село Кыртапа Камско-Устьинского района. Закончив семь классов, Бибинур Шайхисламовна поступила в Спасский педагогический техникум, после этого начала работать в школе. В годы Великой отечественной войны героиня моих снимков учила детей: сначала в Маматкозинской школе, а затем в школе деревни Янги-Болгары, которую возглавила в 1949 году в качестве директора.

Заинтересовала меня больше всего одна из историй, которыми богата её интересная жизнь, а именно личное знакомство с Юрием Гагариным и Леонидом Ильичом Брежневым. Сейчас нам сложно представить, чтобы простую деревенскую женщину доставляли на вертолете спецрейсом в Московский Кремль для встречи с первыми лицам государства. Как рассказала Бибинур Шайхисламовна, в 1966 году она была выбрана в качестве делегата на 23 съезд КПСС.

За делегатом из Татарстана прилетел вертолет, затем на самолете она добралась до Москвы, где ее встретили черные "Волги", что по тем временам было невероятно престижно. До этого моя собеседница ни разу в жизни их не видела. С теплотой Бибинур Хуснуллина вспоминает необычное знакомство с генсеком Брежневым на этом съезде. По ее словам, пока она стояла и разговаривала с Юрием Гагариным, сзади подошел и приобнял Леонид Ильич, спросил, как дела, дружелюбно задал еще пару вопросов. Эта встреча - и в памяти, и на фотокарточках - осталась с моей героиней навсегда. По воспоминанием Бибинур Шайхисламовны встреча была настолько простой, и не было такой пропасти между простым народом и первыми лицами страны. Обратно женщину тоже доставляли вертолетом, чем немало были шокированы ее односельчане.

За свою жизнь Бибинур Хуснуллина вместе с супругом воспитала троих детей, сейчас ее род продолжают внуки и правнуки. Как учителя и директора школы не забывают ученики и коллеги, а трудовые заслуги отмечены государственными наградами.

Между мной и женщиной, которую я оставлю на своих снимках и в памяти, разница в возрасте в десятки лет, это человек другого государства и эпохи. Но, пожалуй, ценности, которые сохраняют такие люди, как Бибинур Хуснуллина, актуальны и спустя целый век.