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Фото предоставлено героиней материала

Забирал из Татарстана вертолет, в Москве встречали черные «Волги»: история о ровеснице ТАССР

23.03.2021, 18:30 218 1 prokazan.ru
ProKazan.ru подводит итоги конкурса

Сегодня ProKazan.ru подводит итоги конкурса, который редакция объявляла на прошлой неделе. Мы предложили всем желающим написать материал и из присланных работ выбрали победителя. Публикацию и подарок - два сертификата на посещение аквапарка "Барионикс" получает Артем Мохов. Он в своем тексте рассказал о встрече с удивительной женщиной - ровесницей ТАССР, за которой в Татарстан прилетал вертолет, а в Москве встречали на черных "Волгах".

Хотелось бы рассказать об удивительной женщине, которой исполнилось недавно 100 лет, и мне посчастливилось поздравить её в этот день лично и сделать несколько кадров. Я в последнее время много стал снимать людей в возрасте и с интересной судьбой, собирая этот материал для предстоящей фотовыставки. Но героиня этой фотосерии - Бибинур Шайхлисламовна - удивила меня бодростью духа и абсолютной трезвостью ума, и это несмотря на ее возраст и непростую жизнь.

Бибинур Хуснуллина появилась на свет 3 ноября 1920 года, в один год с образованием ТАССР. Малой родиной ее является село Кыртапа Камско-Устьинского района. Закончив семь классов, Бибинур Шайхисламовна поступила в Спасский педагогический техникум, после этого начала работать в школе. В годы Великой отечественной войны героиня моих снимков учила детей: сначала в Маматкозинской школе, а затем в школе деревни Янги-Болгары, которую возглавила в 1949 году в качестве директора.

Заинтересовала меня больше всего одна из историй, которыми богата её интересная жизнь, а именно личное знакомство с Юрием Гагариным и Леонидом Ильичом Брежневым. Сейчас нам сложно представить, чтобы простую деревенскую женщину доставляли на вертолете спецрейсом в Московский Кремль для встречи с первыми лицам государства. Как рассказала Бибинур Шайхисламовна, в 1966 году она была выбрана в качестве делегата на 23 съезд КПСС.

За делегатом из Татарстана прилетел вертолет, затем на самолете она добралась до Москвы, где ее встретили черные "Волги", что по тем временам было невероятно престижно. До этого моя собеседница ни разу в жизни их не видела. С теплотой Бибинур Хуснуллина вспоминает необычное знакомство с генсеком Брежневым на этом съезде. По ее словам, пока она стояла и разговаривала с Юрием Гагариным, сзади подошел и приобнял Леонид Ильич, спросил, как дела, дружелюбно задал еще пару вопросов. Эта встреча - и в памяти, и на фотокарточках - осталась с моей героиней навсегда. По воспоминанием Бибинур Шайхисламовны встреча была настолько простой, и не было такой пропасти между простым народом и первыми лицами страны. Обратно женщину тоже доставляли вертолетом, чем немало были шокированы ее односельчане.

За свою жизнь Бибинур Хуснуллина вместе с супругом воспитала троих детей, сейчас ее род продолжают внуки и правнуки. Как учителя и директора школы не забывают ученики и коллеги, а трудовые заслуги отмечены государственными наградами.

Между мной и женщиной, которую я оставлю на своих снимках и в памяти, разница в возрасте в десятки лет, это человек другого государства и эпохи. Но, пожалуй, ценности, которые сохраняют такие люди, как Бибинур Хуснуллина, актуальны и спустя целый век.

Интервью Татарстан Общество 100-летие ТАССР Пенсионеры
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комментарии

Горожанин
0
23 марта 2021
18:52
Удивительно. Написали про человека. Обычно пишут о нелюдях.

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Аргентина выдала России преступника, укравшего в Казани чемодан со 160 миллионами рублей
06:55, 09.03.2021
11-летнего мальчика нашли мертвым в сугробе вниз головой
05:15, 09.03.2021
В торговом центре током ударило четырехлетнюю девочку
14:17, 08.03.2021
Полицейского подозревают в убийстве ребенка в ночь на 8 марта
09:25, 08.03.2021
На трассе М-5 в аварии с фурой погибли семь человек
08:23, 07.03.2021
В России вступил в силу новый транспортный закон
05:00, 07.03.2021
«Потушил меня с пяти ударов»: популярная блогерша пожаловалась на избившего ее из-за стула пожарного
02:00, 07.03.2021
В Казани появится карбоновый полигон
19:00, 06.03.2021
Упавший бетонный забор раздавил женщин, отмечающих наступающее 8 марта
17:30, 06.03.2021
Молодому человеку проломили череп за слишком громкую музыку из автомобиля
14:10, 06.03.2021
Больной раком пенсионер устроил побоище топором: ранил дочь, убил зятя и покончил с собой
07:45, 06.03.2021
К врачам обратился мужчина, который 18 лет жил с пулей в глазу
07:15, 06.03.2021
Прививаться новой российской вакциной «ЭпиВакКороной» жители РТ смогут со второй половины марта
00:01, 06.03.2021
Казань вместо столицы Франции примет турнир мировой серии «Большой шлем»
09:45, 05.03.2021
Впервые в истории женщину переведут отбывать наказание в мужскую колонию
06:00, 05.03.2021
Подросток, который зарубил топором родителей и сестру, объяснил, как и почему решился на это
13:40, 04.03.2021
Любовь до гроба: любовник убил мужа возлюбленной, расчленил его тело и спрятал
11:44, 04.03.2021
Глава Нижнего Новгорода выписал рабочим муниципальных предприятий премию в 300%
11:18, 04.03.2021
«Чудовищный нонсенс»: в Госдуме рассказали, чем может закончиться освобождение «скопинского» маньяка
09:25, 04.03.2021
Татарстан 8 марта вместе со всей страной сможет выбрать, кто должен поехать на «Евровидение-2021»
08:02, 04.03.2021
Очень строгий режим: задержано начальство колонии, в которой зверски пытали заключенных
05:00, 04.03.2021
Никого не пожалел: задержали подростка, которого подозревают в жестоком убийстве своей семьи
15:38, 03.03.2021
Женщина в Ленинградской области сделала глоток воды, которую купила в магазине, и впала в кому
09:01, 03.03.2021
Мошенники изобрели новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
06:00, 03.03.2021
Перед смертью пережил ад: выяснилось, что 5-летний мальчик, который умер на морозе, был изнасилован
15:37, 02.03.2021
Мужчина убил девушку, которая отказалась выйти за него замуж, а после покончил с собой
12:51, 02.03.2021
«Это пирожное для волка»: стая волков разорвала собаку, это попало на видео
05:00, 02.03.2021
Школьникам-выпускникам 2021 года официально упростили сдачу выпускных экзаменов
00:01, 02.03.2021
В Казани задержали бывшего руководителя поволжского Ростехнадзора и дважды вызвали ему «Скорую»
10:02, 01.03.2021
С 1 марта изменились правила начисления пособий на детей
10:02, 01.03.2021
В Нижнем Новгороде убили семью из четырех человек: спаслись отец и дочь
07:13, 01.03.2021
Жизнь по-новому: какие законы изменятся в марте 2021 года
05:00, 01.03.2021
«Микс Стамбула и Парижа»: Казань попала в десятку городов, способных заменить поездки за рубеж
22:52, 28.02.2021
Трое мужчин задушили беременную лосиху, а девушка снимала это в Инстаграм
22:11, 28.02.2021
Пытался драться с полицией: полуголый сынок депутата сбил людей на переходе
14:27, 28.02.2021
В ПФР рассказали, кому с начала марта 2021 года будут положены выплаты более 10 тысяч рублей
06:00, 27.02.2021
Женщина замерзла насмерть в буран по дороге из такси до подъезда