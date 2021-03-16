Друзья, мы объявляем конкурс!

ProKazan.ru ищет молодые дарования в области журналистики. Если тебе есть, что сказать Татарстану со страниц издания, присылай нам свой текст. Лучшую работу мы опубликуем на сайте с указанием имени автора и ссылками на соцсети, также победитель получит два сертификата на посещение в любой день аквапарка “Барионикс”.

О чем можно написать: городские проблемы, интервью с интересными людьми, материал с экспертным мнением на актуальную для республики и Казани тему.

Объем материала не ограничен, собственные фотографии к тексту приветствуются.

Итоги подведем 23 марта. Присылать тексты можно на почту news@prokazan.ru с пометкой “конкурс”.