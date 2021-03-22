Соцсети облетела шокирующая новость о бездомной собаке, которая несколько дней бегает со стрелой в голове. Это произошло под Казанью в поселке Васильево.

«Второй день на улице Космонавтов ходит собака со стрелой в голове! То сядет, то ляжет.. К себе не подпускает. Помогите, кто поможет поймать и отвезти в ветклинику!», - написали очевидцы.

Также в сети отметили, что в нее выстрелил неизвестный из арбалета. В комментариях назвали этого человека зверем.

«Что за твари люди, ничего человеческого ни осталось. Где есть гарантия, что следующая стрела не полетит в голову человека»

«Главное с собакой все хорошо бегает жива здорова, а стрела значит не мешает ей»

«Давайте дружно заявление онлайн напишем на этого человека, пусть ищет полиция .

Можно кто что видел из жителей?»

«Сегодня собака, потом войдёт в азарт, стрелять по людям будет».

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