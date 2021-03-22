Представители хоккейной команды «Ак Барс» объяснили произошедшее на матче с командой «Салаватом Юлаевым». Напомним, вчера во время включенного гимна Башкортостана перед игрой фанаты татарстанской команды начали скандировать название команды.

«Вчерашний эпизод с кричалкой фанатов «Ак Барса» во время гимна Башкортостана − глупое недоразумение, а не спланированная акция. Музыка отключилась, и наши болельщики начали скандировать название своей команды перед началом игры, посчитав, что случилась техническая заминка. Мы сожалеем о случившемся и призываем не создавать конфликт», - говорится в сообщении на странице команды.

При этом в комментариях пользователи настроены не очень позитивно.

«Какая заминка, все прекрасно знают что в Уфе так делают, тем более перед этим был гимн России! Хватит отмазываться!»

«Болельщики Уфы, не забывайте себя»

«Молодцы, было-не было, неважно, хватило мужества принести извинения. Если башкиров это не устраивает? это их проблемы. Носятся с ними как с малыми детьми»

«Хорошо, что такое заявление сделали, а то совсем некрасиво было»

«Из мухи слона раздуваете господа болельщики».

При этом есть информация, что «Салават Юлаев» готовит официальное письмо руководству Континентальной хоккейной лиги о нарушении регламента КХЛ. Если письмо все-таки поступит «Ак Барсу» грозит штраф до 100 тысяч рублей.

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