В группе хосписа появилась информация о прощании с Натальей Вавиловой. О ее кончине сообщили 22 марта утром. Наталье не так давно исполнился 41 год.

«Прощание с Натальей пройдет 23 марта в казанском хосписе (улица Королева, 67). В 09:00 богослужение, в 10:00 гражданская панихида», - говорится в сообщении.

В комментариях под постом в группе очень много людей оставляют слова благодарности Наталье за ее неравнодушие, а также поддерживают ее семью и сожалеют о потере.

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