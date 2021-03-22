Дрессировщик казанского цирка объяснил драку слоних на представлении в выходные. Там две слонихи начали разборки прямо во время представления, зрители запаниковали и очень быстро начали уходить со своих мест, дрессировщики на манеже смогли успокоить животных.

По словам дрессировщика Сергея Гулевича, конфликт якобы произошел из-за того, что одна из самок начала ревновать дрессировщика к другой и решила таким образом поставить ее на место.

«Они воспринимают дрессировщика, как своего мужчину и произошло то, что произошло. Весна, любовь, рука об руку», - отметил Гулевич.

Сейчас созван консилиум ветеринаров и зоопсихологов, которые примут меры по недопущению подобных ситуаций, а также даст рекомендации по организации работы с животными.

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