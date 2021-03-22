22 марта стало известно о смерти Натальи Вавиловой, дочери Владимира Вавилова, основателя казанского хосписа. Об этом сообщили на странице фонда.

«Очень тяжело писать сегодня эти строки. Не стало Наташи Вавиловой. Нашей Наташи. Красивой, умной, яркой, заряжающей энергией всех вокруг без исключения. Все свободное время она проводила в детском и взрослом отделениях хосписа, перенимая опыт наших врачей, помогала команде фонда в организации волонтерских акций, сделала многое для первого Дома без боли и помогала в строительстве второго», - отметили в сообщении.

О причинах смерти женщины и дате прощания не сообщается.

К другим новостям:

- В Казани на Баумана прошли одиночные пикеты от активистов союза татарской молодежи. Что они требовали от властей.

- "Позорище": под Казанью неизвестный вырвал у пожилой женщины сумку и попал на видео.