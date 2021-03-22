В Казани 34-летняя местная жительница оформила кредит под залог машины и не возвращала его. Документ о взыскании свыше 400 тысяч рублей поступил к судебным приставам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.

В рамках исполнительного производства арестованы расчетные счета и вынесен запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом. Даже после этого женщине не спешила погасить кредит. Позже было установлено, что залоговый автомобиль находится на спецстоянке, но найти его там было не так просто.

«Залоговая машина была погребена под снегом, сотрудникам службы пришлось потрудиться, чтобы вызволить ее из снежного плена. После составления акта описи и ареста, автомобиль был передан взыскателю - представителю банка на ответственное хранение», - говорится в сообщении.

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