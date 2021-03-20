Вахитовский районный суд Казани отклонил прошение бывшего депутата Рушании Бильгильдеевой. Бывший председатель республиканского отделения "Справедливой России" просила отменить домашний арест, под которым она находится в рамках расследования дела о крупном мошенничестве.

Рушания просила освободить ее, потому что ей необходимо устроиться на работу, трудиться как минимум для того, чтобы начать возмещать ущерб потерпевшим.

Женщина в своем прошении отметила, что она должна как-то заботиться о родных, которые болеют, ей нужно погасить кредиты. Долгов накопилось много, и, если не работать, погасить их будет попросту нечем.

В качестве поручителя за подсудимую выступила секретарь казанской Думы Людмила Андреева.

Рассмотрев ходатайство, судьи не нашли причин изменять меру пресечения Бильгильдеевой. Она останется под домашним арестом.

Напомним, что, будучи главой риелторской компании "Пассаж", Рушания похитила у 133 человек 37,5 миллионов рублей под предлогом заключения договоров на покупку земельных участков и подведения коммуникаций к ним. Помимо того, Бильгильдеевой вменяется хищение около полумиллиона рублей у главы управляющей компании, которому она пообещала перевести многоквартирные дома под его управление.