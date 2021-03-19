18 марта 70-летняя пенсионерка упала в автобусе и получила серьезную травму, при этом водитель не оформил произошедшее как ДТП и уехал дальше по маршруту. Госавтоинспекция ищет очевидцев случившегося, а в Ассоциации АТП Татарстана решились прокомментировать ситуацию.

«Вчера с участием общественного транспорта в Казани произошло пять ДТП, пострадавших нет. Все ДТП зафиксированы сотрудниками ГИБДД. Если пенсионерка упала в автобусе и не сообщила об этом экипажу общественного транспорта - это по действующему законодательству не является ДТП. С 1 января – это несчастный случай», - отметил председатель Сергей Темляков.

В случае, если пенсионерка получила травму в автобусе, то она получит страховку, но нужно подтвердить, что это произошло именно в автобусе.

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