18 марта вечером в поисково-спасательную службу Татарстана поступило сообщение о лежащем на льду человеке между Ривьерой и Кремлевской набережной. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

57-летнего мужчину обнаружили на льду без движений, он оказался живой, но его не могли разбудить. Прибывшие спасатели установили, что рыбак пьян и не может передвигаться, на санях его доставили на берег и передали медикам.

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