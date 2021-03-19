В сети появились шокирующие снимки школы 143 в Казани. С потолков течет вода и падает штукатурка, а также все стены сырые.

«Вот так выглядит школа 143, хотели бы вот так учиться?», - написал, судя по всему, один из учеников.

В комментариях стали искать виновных и обвинять директора учреждения.

«Странно, а где группа активных мамаш, которые любят на всякие торжества деньги собирать на подарки учителям. Почему они не поднимут вопрос об этой антисанитарии. Почему директор и учителя, которым доверили детей, подвергают их опасности, проводя уроки в помещениях»

«Ну да, виноваты родители и учителя. Им всем надо дружно скинуться и отремонтировать школу, это же их обязанность»

«Вопросы к директору. Он должен следить за порядком в школе, сейчас есть программа по ремонту же»

«Зачем им ваша школа. Новый ТЦ важнее»

«Да она и раньше то, не лучше была»

«Где Метшин? Покажите им, они пусть решают эти проблемы».

К другим новостям:

- Из раза в раз возвращаемся к самому главному вопросу "Когда снимут ковидные ограничения?". Замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану дала исчерпывающий ответ.