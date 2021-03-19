33-летнний житель Кировской области обратился в дежурную часть Казанского линейного управления с сообщением о грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по словам потерпевшего, недалеко от Привокзальной площади станции Казань-1 на него напал неизвестный мужчина, повалил в снег, несколько раз ударил по лицу, забрал у него телефон и скрылся.

Полицейским удалось установить и задержать злоумышленника. Им оказался ранее судимый 27-летний житель Мамадышского района. Он признался в совершении преступления, рассказал, что телефон продал, а полученные деньги потратил на личные нужды. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», теперь мужчине грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

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