В Казани продолжается акция «Народный контролер», в рамках которой пассажиры могут сообщать о нарушениях со стороны водителя или кондуктора общественного транспорта. Так, всего за неделю поступило 20 жалоб. Об этом сообщает Ассоциация АТП Татарстана.

Среди жалоб – кондуктор сидел в кабине водителя и курил, кондуктор предложил проехать за 25 рублей без билета, кондуктор попросил перевести деньги за проезд на личную карту, кондуктор спросил нужен ли билет, если нет, то минус 5 рублей, кондуктор предложил проезд без билета за 20 рублей.

По данным фактам организована проверка. При этом Ассоциация не допустит привлечение к дисциплинарной ответственности невиновных сотрудников.

Оставлять обращения и жалобы можно по номерам горячей линии 275−30−50 и на WhatsApp: +7 (951) 069−49−34.

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