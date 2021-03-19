В 2021 году в Татарстане продолжится реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках проекта будет установлено 2560 дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса региона.

«Из них 302 в Казани – при ремонте участка дороги от улицы Техническая до Кировской дамбы в рамках развития Большого Казанского кольца, 417 – при ремонте улицы Шамиля Усманова в Набережных Челнах, 118 – при капремонте автодороги Шушмабаш – Сердебаш в Арском муниципальном районе на участке от 0 км до 5,9 км», - говорится в сообщении.

В 2020 году было установлено 3300 дорожных знаков, освещение и 20 искусственных неровностей.

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