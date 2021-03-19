Популярный в народе миф о том, что россиян чипируют путем вакцинации от коронавируса, мог бы удивить даже самого Илона Маска (большого поклонника чипирования в любых его проявлениях!). Дело в том, что для чипирования требуется твердая основа, а через жидкость с инъекцией чип внедрить в организм человека не представляется возможным.

Об этом рассказала специалист по генетике Минздрава РТ Зульфия Вафина. Она отметила, что ДНК-чип - несколько одноцепочных молекул ДНК. Для них обязательно нужна твердая основа. Специалист отметила, что научному сообществу пока не известны чипы, которые даже теоретически можно было бы ввести в организм живого существа путем инъекции. Может, такое и появится в будущем, ведь наука на месте не стоит, но пока это - из разряда фантастики.

А потому бояться, что после прививки кто-то могущественный установит тотальный контроль над человеком и обществом в целом, нет никакого смысла. Этот сценарий хорош для писателей-фантастов.