18 марта в Казани около 15:00 в салоне неустановленного автобуса упала 70-летняя пассажирка. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.

Водитель не стал дожидаться ГИБДД и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пассажирка получила травмы, ее отвезли в больницу.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.

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