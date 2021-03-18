В сети появилось очередное видео, на котором житель Казани танцует татарский танец. Такие видео он делает в каждом городе, который посещает. Он называет это «Привет, Казань!».
«Можга, республика Удмуртия. Казань, специально для тебя», - говорит в начале ролика молодой человек.
В комментариях пользователи написали много негатива. А ведь он просто танцует.
«Плясать на улице на камеру для группы, так себе занятие»
«Танец электрика, которого уничтожило разрядом. Парень остановись»
«Во всех городах одно и тоже, один и тот же мужик один и тот же танец танцует, только место дислокации меняет»
«Уже пора придумывать что-то новенькое»
«Как только люди не греются, пока автобус ждут».
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