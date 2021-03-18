В многоквартирном доме на улице Ибрагимова в Казани жители жалуются на неисчезающих комаров. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.

«Уже четыре года нас атакуют комары и зимой и вначале весны. Это все из-за подвала, там постоянная сырость, вода не уходит. Комары везде в подъезде, в квартире, в лифте», - рассказал местный житель.

При этом управляющая компания только обещает все починить, но видимо руки не доходят. Местные жители шутят, что им приходится дружить с незваными гостями, раз избавить от них не удается.

К другим новостям:

- Глава Роспотребнадзора России Анна Попова рассказала о возможности отмены масочного режима. Неужели наконец-то отменят.

- В сети рассказали уникальную информацию об ОПГ Татарстана 80-х годов.