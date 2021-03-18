В интервью на канале «Россия 24» глава Роспотребнадзора России Анна Попова рассказала о вероятности отмены масочного режима в стране.

«Пока сегодня все требования по защите своего здоровья — по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук и различных поверхностей, для обработки своих помещений (рабочих или домашних) — это всё остаётся», - отметила спикер, добавив, что вероятность заражения коронавирусом по-прежнему велика.

Ранее Попова говорила о том, что нужно обязательно носить маски во всех общественных местах и на улице при скоплении людей более 50 человек. Также спикер напомнила, что регионы не могут самостоятельно отменять федеральную норму об обязательном масочном режиме.

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