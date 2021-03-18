В группе «Казанский феномен» рассказали уникальную информацию об ОПГ 80-х годов в Татарстане. Одной из группировок была «Печищи».

«Главная достопримечательность в селе Печищи - паровая мельница и гора Соколки, с которой разбойники еще с XVl века высматривали торговые суда, чтобы там же и ограбить. В годы казанского феномена была здесь и своя одноименная группировка. Дрались по словам местных всю жизнь с «Аракчинскими», - написали в группе.

В комментариях к посту участники вспомнили свои разборки группировкой.

«Помню случай, мы с 51 училища пошли погулять в речпорт, там как раз мы и дрались с печищенскими, минуты 2 они стояли, пытались не ломиться, но потом мы их погнали. Они как разбойники, с их стороны несколько человек с топорами».

«А как они дрались туда сюда на лодках гоняли или на середины Волги встречались и территорию делили где рыбачить будут?»

«Пиратские разборки на лодках».

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