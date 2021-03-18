В соседней Чувашии едва не произошла трагедия – 18 марта утром 11-летний мальчик выпал из окна 25 этажа. Об этом пишут РИА новости со ссылкой на местный следком.

Так, мальчик вышел на общий балкон и оттуда упал. Он пролетел 25 этажей и упал на припаркованную «Газель». Ребенок чудом остался жив, в тяжелом состоянии его отвезли в больницу.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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