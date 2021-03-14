В группе «Казанский феномен» подписчики сообщили о кончине еще одного участника ОПГ Татарстана.
«Дамир большой с «Северного» умер, тромб», - написал подписчик.
В комментариях большинство выразили соболезнования, но были и те, кто негативно отреагировал на информацию.
«А кто он? Честный Вор что ли?»
«Очень правильный человек был, земля тебе пухом!»
«Нещадно косить начала в последнее время, тех кто выжил в 70-80-90е, земля пухом...»
«Все там будем. Не избежать»
«Слишком часто в причине смерти стало выявляться тромб».
Напомним, не так давно пользователи сети возмутились фотографией с похорон криминального авторитета Владимира Молькова. Что их не устроило?
К другим новостям:
- Известный криминальный авторитет и руководитель татарстанской ОПГ «Поселковские» умер «на зоне».
- Члена криминальной группировки "Хади Такташ" будут судить за дело 1999 года.
комментарии
Они равняли капитал спокойно не крича
И их поддерживал народ в них было много коммунизма
Теперь они погребены спокойно так без практицизма.