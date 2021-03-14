В группе «Казанский феномен» подписчики сообщили о кончине еще одного участника ОПГ Татарстана.

«Дамир большой с «Северного» умер, тромб», - написал подписчик.

В комментариях большинство выразили соболезнования, но были и те, кто негативно отреагировал на информацию.

«А кто он? Честный Вор что ли?»

«Очень правильный человек был, земля тебе пухом!»

«Нещадно косить начала в последнее время, тех кто выжил в 70-80-90е, земля пухом...»

«Все там будем. Не избежать»

«Слишком часто в причине смерти стало выявляться тромб».

Напомним, не так давно пользователи сети возмутились фотографией с похорон криминального авторитета Владимира Молькова. Что их не устроило?

К другим новостям:

- Известный криминальный авторитет и руководитель татарстанской ОПГ «Поселковские» умер «на зоне».

- Члена криминальной группировки "Хади Такташ" будут судить за дело 1999 года.