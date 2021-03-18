В Татарстане состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении местного жителя, который сбил на снегоходе 11-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«Зеленодольский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу водителя снегохода. Мужчину арестовали до 15 мая с содержанием в СИЗО-5 в Чистополе», - говорится в сообщении.

При этом сторона защиты просила для подозреваемого домашний арест.

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