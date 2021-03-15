В Татарстане полицейские установили личность водителя, который в Свияжске сбил 11-летнюю девочку и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

В ходе розыскных мероприятий водителя установили и задержали. Им оказался 31-летний житель села Васильево. Ранее он был судим по статье «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения» и 4 месяца как освободился.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение ПДД, повлекшее причинении вреда здоровью потерпевшего» и «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП».

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