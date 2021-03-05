Телеграмм-канал Mash Iptash сообщил, что в главном здании Казанского Федерального Университета в одной из аудиторий обрушился потолок.

Уточняется, что все случилось в аудитории № 349 на третьем этаже корпуса юридического факультета. С утра студенты обратили внимание на то, что с потолка сочится вода. И уже к 15 часам 5 марта часть потолка просто рухнула, вызвав испуг у присутствовавших в помещении людей.

О пострадавших не сообщается. Видео с обрушением попало в сеть, но пока официальных комментариев от КФУ или экстренных служб не поступало.