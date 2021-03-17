Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев навестил девочку, которую на днях сбил водитель снегохода. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Ребенка уже выписали из больницы, она чувствует себя нормально. После ДТП у нее диагностировали перелом плечевой кости. Глава района, чтобы поддержать девочку, вручил ей сертификат в бассейн и сладкий подарок.

Напомним, ДТП произошло в Свияжске. Водитель, который ранее не управлял снегоходом, буквально налетел на девочку. А после происшествия, не желая разбираться, скрылся с места аварии. Спустя сутки личность горе-водителя была установлена, он задержан.

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