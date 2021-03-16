В Татарстане полицейские заставляли мужчину изготовлять наркотики для фабрикации дел. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Так, по информации канала, четверо сотрудников полиции задержали по статье 228, после чего требовали от него производить наркотики. При этом сотрудники снабжали его компонентами для изготовления веществ. Им это было нужно для фальсификации административных и уголовных дел.

Но вышло так, что полицейские склонили мужчину к употреблению наркотиков и возбудили в отношении его административное дело. Мужчина обратился в собственную безопасность МВД по Татарстану. Что на самом деле произошло и кто будет отвечать за преступления предстоит выяснить.

Корреспондент Prokazan.ru обратился в пресс-службу МВД Татарстана за комментарием по данной ситуации.

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