Врачи Республиканской клинической больницы в Казани провели операцию 80-летней пенсионерке со сломанной ногой. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Женщина шла домой из бани, поскользнулась, упала и сломала ногу. Ее отвезли в больницу, где врачи отметили, что случай бабушки сложный – у нее были сопутствующие заболевания, а также она принимала препараты, разжижающие кровь. Операцию делать было опасно», - говорится в сообщении.

Но женщина согласилась и верила, что все обойдется. Доктора отменили препарат, и дождались, пока свертываемость крови позволит провести операцию. Женщине поставили металлическую конструкцию. Уже на следующий день она садилась в кровати, не так давно бабушку выписали домой.

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