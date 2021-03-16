На днях появилась информация о том, что общественники предложили в Татарстане перевести время на час вперед. Они считают, что все россияне должны обладать равными правами на баланс света и тьмы.

При этом жители Татарстана активно поддерживают инициативу и не против перевода времени.

«Как в Башкирии, на 2 часа...было бы очень удобно... А то рассветает слишком рано, даже петухи в шоке...и темнеет очень рано, в шоке садоводы, которые не успевают после работы делать свои дела»

«Давно пора, даже на 2 часа и будет нормально!! Летом в 8 вечера темнеет уже»

«Это хорошо тем людям кто встает утром часов в 7, а кто сейчас встает в 4-5 утра как им быть?»

«И на два часа можно»

«Было бы неплохо»

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