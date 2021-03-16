Школьники из поселка Привольный под Казанью каждый день идут за знаниями около двух часов по проезжей части среди машин, так как нет даже тротуара.

Местные жители рассказывают, что добираться из поселка не только долго, но и опасно. Уже несколько раз происходили ДТП с пешеходами, в том числе с детьми, один девятиклассник лежал в коме. Чтобы избежать несчастных случаев, родители договорились и теперь самостоятельно сопровождают группу детей.

Как сообщает НТВ, 8 лет назад суд постановил организовать маршрут общественного транспорта в поселке и отремонтировать дорогу. Но в администрации сообщили, что денег на работы нет, а автобус не могут запустить, так как дорога небезопасна.

Однако к концу года жителям пообещали новый тротуар и запуск автобуса.

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