В Москве в ночь на 16 марта произошло жестокое убийство. Погибшим оказался обычный прохожий москвич. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба местного следкома.

По предварительным данным, подозреваемый напал на прохожего и избил его ногами по голове, после чего молотком нанес множественные удары по голове. От полученных травм прохожий скончался.

Подозреваемого задержали, им оказался 24-летний житель Петербурга. По неподтвержденным данным, он напал на прохожего, так как принял его не «нечистую силу» и хотел с ней расправиться. Для проверки психического здоровья молодого человека будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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