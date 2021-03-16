На рабочем месте арестован руководитель районного Центра гигиены в Татарстане. Анатолия Никифорова, главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан" подозревают в превышении его должностных полномочий. За год это уже повторное уголовное дело.

Буинский городской суд отправил чиновника под домашний арест до 11 мая, сообщает "Реальное время" со ссылкой на пресс-службу Буинского суда.

Предполагается, что пожаловались на начальника его подчиненные, которые сообщили в СК о том, что уже 7 лет главврач требует от них делиться полученными премиями. Следствие считают, что нетрудовые доходы медика могли достигать 175 тысяч рублей в месяц.

Если вина доктора будет доказана, то ему грозит наказание от штрафа на сумму до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 4 лет.