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Фото: protatarstan.ru

В Татарстане арестовали начальника Центра гигиены по подозрению в «откатах»

16.03.2021, 09:13 500 3 prokazan.ru
На рабочем месте арестован руководитель районного Центра гигиены в Татарстане. Анатолия Никифорова, главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан" подозревают в превышении его должностных полномочий. За год это уже повторное уголовное дело.
 
Буинский городской суд отправил чиновника под домашний арест до 11 мая, сообщает "Реальное время" со ссылкой на пресс-службу Буинского суда.
 
Предполагается, что пожаловались на начальника его подчиненные, которые сообщили в СК о том, что уже 7 лет главврач требует от них делиться полученными премиями. Следствие считают, что нетрудовые доходы медика могли достигать 175 тысяч рублей в месяц.
 
Если вина доктора будет доказана, то ему грозит наказание от штрафа на сумму до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 4 лет.
Суд Происшествия Татарстан
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комментарии

Горожанин
0
16 марта 2021
09:22
Давно уже пора для чиновников любого ранга за попадание на взятке ввести конфискацию всего имущества (в том числе и у всех родственников) и 15 лет особого режима.
Горожанин
0
16 марта 2021
10:06
на фото же не он, кажется
Горожанин
0
16 марта 2021
10:37
не разбираясь даже фото ставите. на фото уважаемый человек
Ильмир
0
16 марта 2021
10:59
В Татарстане городе Буинске ещё есть руководитель казенного учреждения по установлению инвалидности Б. С Гафуров, который тоже берет взятки и передаёт ложные персональные данные инвалидов третьим лицам без их согласия таким образом инвалидов лишают всех денег!!!

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13:43, 23.02.2021
Ученые назвали вирус, который может «абсолютно точно» стать причиной пандемии с 75%-ной смертностью
06:00, 23.02.2021
Долги россиян за штрафы ГИБДД выросли на миллиард рублей
19:58, 21.02.2021
Хозяин магазина, недовольный уборкой снега, выстрелил в дворника
17:30, 20.02.2021
Два поезда в Серпухове разорвали тело мужчины на части
16:22, 20.02.2021
Умер сразу после родов: на площадке для сбора мусора обнаружили тело младенца
09:21, 19.02.2021
Теперь ты отвечаешь за убийство и изнасилование: Следком записал видеопоздравление 14-летним детям
06:00, 19.02.2021
Ах, эта молодость: пенсионера задержали за групповое изнасилование, совершенное в 1974 году
05:00, 19.02.2021
Никто не спрячется: коллекторы Сбера запустили систему распознавания эмоций должников по голосу
10:48, 18.02.2021
На 83 году жизни скончался известный актер Андрей Мягков
09:24, 17.02.2021
Удар ниже пояса: производители в России намерены поднять закупочные цены на курятину и яйца
20:33, 16.02.2021
Шанс на счастливое детство: мальчику с опухолью в голове нужна помощь
09:39, 14.02.2021
Мужчина умер во время уборки снега и несколько часов лежал на дороге
06:15, 13.02.2021
Биолог назвала погодные условия, при которых умирает коронавирус
19:34, 12.02.2021
Мать троих детей пыталась их убить, оставив голыми в лесу на морозе
10:09, 12.02.2021
Учитель ОБЖ в гимназии развращал школьницу
16:59, 11.02.2021
Мать обнаружила бездыханное тело: в Красноярске 9-летний школьник умер при странных обстоятельствах
12:12, 11.02.2021
Мужчина убил подругу, а после расчленил тело и вывез в лес
07:33, 11.02.2021
Два региона России отменили масочный режим
10:34, 09.02.2021
13-летнюю девочку убил и ограбил сожитель матери, его объявили в федеральный розыск
06:15, 09.02.2021
СМИ: в России перед выборами готовят новые социальные выплаты
19:41, 08.02.2021
Женщину в магазине травмировали полицейские после ее отказа надеть маску
10:58, 08.02.2021
«Изрезала внучку»: в Орске задержали пенсионерку, подозреваемую в убийстве двухлетней девочки
08:13, 08.02.2021
Минздрав сократил список препаратов, которыми можно лечить коронавирус
18:58, 06.02.2021
«Нашли уже мертвым»: на праздновании дня рождения в Новосибирске утонул двухлетний малыш
14:46, 06.02.2021
«А где братик?»: СМИ Воронежа рассказали о состоянии семьи, ребенка которой убил выпавший парень
10:22, 06.02.2021
Следователи назвали возможную причину убийства учительницы математики
17:05, 05.02.2021
Соседи студента, который выпал из окна и убил младенца, рассказали о последних часах его жизни