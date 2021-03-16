15 марта в 13:30 в Казани на улице Таежная произошло смертельное ДТП. В Госавтоинспекции города рассказали подробности происшествия.

Так, 51-летний водитель в состоянии опьянения, за рулем машины «Киа Соренто», по предварительным данным не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и сбил 65-летнюю пенсионерку. Женщина переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте.

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