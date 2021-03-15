В Советском районе Казани произошло смертельное ДТП. Об этом сообщается на странице «Вызов-112».
«По предварительной информации водитель иномарки «КИА» не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил 65-летнюю пенсионерку. Женщина погибла на месте», - говорится в сообщении.
На данный момент на месте происшествия работает Госавтоинспекция, не исключено, что водитель был пьян. Его отправят на медицинское освидетельствование.
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