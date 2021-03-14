В Казани разыскивают 21-летнего Парамонова Максима Алексеевича. С 9 марта его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 195 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

Был одет в бежево-черную клетчатую куртку, черную футболку, темно-синие спортивные брюки, белые кроссовки, черную кепку-бейсболку. С собой был серый рюкзак

Где бы вы ни были в данный момент времени, посмотрите вокруг себя: на улице, на остановке, во дворе, у дома, в своем подъезде, магазине, кафе. И если вы видите человека с фотографии на ориентировке - срочно звоните на горячую линию 88007005452 или 112!

К другим новостям:

- Постковидные гуляния: в Казани на проводы зимы пришли более 26 тысяч человек.