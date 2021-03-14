В Татарстане синоптики в ближайшие сутки прогнозируют метель и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона со ссылкой на местный Гидрометцентр.

Так, с 18:00 14 марта до 18:00 15 марта в республике и Казани местами ожидается метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров, сильный ветер порывами 15-20 м/с, гололед, снежные заносы.

Водителей просят по возможности отказаться от поездок за город. В случае, если выехать пришлось, соблюдать безопасную дистанцию, не совершать резких маневров и быть внимательными. Пешеходов также призывают быть осторожными на дорогах.

По данным Гидрометцентра, температура днем будет +2…-3 градуса, ночью -5…-10 градусов, местами -11…-16 градусов.

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