В Казани спасатели помогли водителю фуры открыть дверь, которая захлопнулась. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«В 03:48 спасатели выезжали на Мамадышский тракт, у водителя фуры захлопнулась дверь, ключи остались в кабине, водитель остался на улице в одной футболке», - говорится в сообщении.

Прибывшие специалисты согрели мужчину и открыли дверь, обеспечив доступ водителя в кабину.

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