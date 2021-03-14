Жители коттеджного поселка в Лаишевском районе в субботу были шокированы появлением вертолета посреди участков. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«Вертолет приземлился прямо среди участков, домов и других зданий, спустя некоторое время снова поднялся в небо. Председателю сообщили, что это отработка учебной посадки в массиве, но как-то не верится», - пишет очевидец.
В комментариях поддержали автора поста, пользователям показалось странной такая учебная посадка.
«Без предупреждения жителей? А что так можно?»
«А что у них есть разрешение в жилом массиве садиться?»
«Это наверное такое такси для чиновников»
«В Лаишево вроде учения проходят»
«Яндекс доставка теперь такая»
«Татарстан может себе такое позволить»
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комментарии
это быливрагинарода вся власть в респулике все врагинарода все менты враги народа!всекто летаетна вертшках этоврагинарода всех с семьями!!! к стенке"
это быливрагинарода вся власть в респулике все врагинарода все менты враги народа!всекто летаетна вертшках этоврагинарода всех с семьями!!! к стенке"