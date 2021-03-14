Жители коттеджного поселка в Лаишевском районе в субботу были шокированы появлением вертолета посреди участков. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Вертолет приземлился прямо среди участков, домов и других зданий, спустя некоторое время снова поднялся в небо. Председателю сообщили, что это отработка учебной посадки в массиве, но как-то не верится», - пишет очевидец.

В комментариях поддержали автора поста, пользователям показалось странной такая учебная посадка.

«Без предупреждения жителей? А что так можно?»

«А что у них есть разрешение в жилом массиве садиться?»

«Это наверное такое такси для чиновников»

«В Лаишево вроде учения проходят»

«Яндекс доставка теперь такая»

«Татарстан может себе такое позволить»

К другим новостям:

- «Время косит тех, кто выжил в 90-е»: умер один из участников ОПГ Татарстана.

- Сегодня ночью в Казани произошла массовая драка.