14 марта ночью в Казани на улице Четаева произошла массовая драка. Участниками оказались школьники. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.

Около трех часов ночи жители дома №60 услышали крики во дворе, там началась драка - 13 школьников что-то не поделили. Жильцы, желая дальше пойти спать, просто вызвали полицию.

Всех участников массовой драки отвезли в местный отдел полиции. Пока неизвестно будут ли их как-то наказывать.

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